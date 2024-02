Duftstoffproduzent: Chefwechsel bei Symrise – CEO Bertram geht vorzeitig

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise bekommt einen neuen Vorstandschef. Heinz-Jürgen Bertram, der seit 2009 an der Spitze des Unternehmens steht, übergebe das Ruder zum April an Vorstandsmitglied Jean-Yves Parisot, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.