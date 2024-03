E-Bike-Boom Hybris oder Höhenflug – ist die Party am Fahrradmarkt wirklich schon vorbei?

Der Fahrradbestand in Deutschland ist seit 2019 um sage und schreibe 8,1 Millionen Stück auf 84 Millionen gestiegen. Die Tatsache, dass rein rechnerisch bereits jedes Neugeborene in Deutschland ein Fahrrad im Keller stehen hat, macht deutlich: Ein zu viel an Rädern gibt es aus Sicht der Bundesbürger wohl nicht. Der ZIV sieht sogar einen „deutlichen Trend“ zum Zweit- oder gar Drittrad.