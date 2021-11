E-Bikes und Co. Ist der Fahrrad-Boom vorbei?

Das bestätigt Marcus Diekmann, Mitglied der Geschäftsführung von Rose Bikes in Bocholt. Das Weihnachtsgeschäft sei in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Allein im letzten Jahr habe ich über 50 private Nachrichten von Menschen bekommen, die mich nach einer Geschenkidee aus dem Bikesegment gefragt haben“, sagt Diekmann. „Wir sehen vor allem im Bereich Bekleidung, Teile und Zubehör einen großen Markt“. Doch auch Rose Bikes leidet unter den Lieferengpässen: „In den letzten Monaten sind die Lieferzeiten geradezu explodiert“, sagt Uwe Schmäing, Head of Supply Chain bei Rose Bikes. Das liege in seiner Branche vor allem an der weltweit wachsenden Nachfrage an Fahrradteilen, während die Verfügbarkeit aufgrund von Rohstoffmangel und Corona-bedingten, temporären Werksschließungen reduziert sei.



(Das gesamte Interview mit dem Rose-Bikes-Co-Chef über wütende Kunden am Telefon und spontan auftauchende Container lesen Sie hier.)