E-Commerce: 1500 Ausbildungsbetriebe bilden Online-Kaufleute aus

1500 Händler in Deutschland dürfen nach bestandener Überprüfung durch Industrie- und Handelskammern künftig in dem neuen Beruf „Kaufmann und Kauffrau im E-Commerce“ ausbilden. 310 der Betriebe haben bisher noch überhaupt nicht ausgebildet, wie aus Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervorgeht, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Insgesamt beginnen etwa 900 Lehrlinge in diesen Wochen die erste Digitalausbildung im Handel überhaupt.