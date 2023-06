E-Commerce: Amazon prüft angeblich Einstieg ins Mobilfunkgeschäft

Amazon liebäugelt einem Medienbericht zufolge mit dem Einstieg in das Mobilfunkgeschäft. Der Tech-Riese sei in Gesprächen mit mehreren US-Telekomunternehmen, um Kunden des Amazon-Prime-Programms kostengünstige oder sogar kostenlose Mobilfunkdienste anzubieten, meldete die Agentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.