E-Commerce: Amazon schließt seine physischen Läden

Amazon schließt alle seine stationären Buchläden sowie seine 4-Sterne-Läden und Pop-up-Standorte. Das in Seattle im US-Staat Washington ansässige Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass dieser Schritt, der 66 Läden in den USA und zwei in Großbritannien betrifft, es dem Unternehmen ermöglichen werde, seine Bemühungen auf Amazon Fresh, WholeFoods Market, sein Convenience-Konzept namens Amazon Go und seine kommenden Amazon Style-Läden zu konzentrieren. Amazon Style, das Mode und Accessoires verkaufen wird, soll noch in diesem Jahr in einem Einkaufszentrum in Südkalifornien eröffnet werden.