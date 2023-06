E-Commerce Baut Alibaba sein Geschäft in Europa aus?

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba will seine Präsenz außerhalb Chinas und insbesondere auf den europäischen Märkten ausbauen. Der Konzern plane, seine B2C-Handelsplattform Tmall nach Europa zu bringen, um „lokale Marken und lokale Kunden auf lokalen Märkten zu bedienen“, sagte Alibaba-Chef John Michael Evans am Donnerstag auf einer Tech-Konferenz in Paris. „Wir haben mit einem Pilotprojekt in Spanien begonnen, das wir auf ganz Europa ausweiten werden“.