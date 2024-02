E-Commerce „Der moralische Zeigefinger allein bringt uns nicht weiter“

Ganz abgesehen von moralischen Fragen: Tatsächlich ist es ja so, dass hiesige Händler immer mehr Regulierungen wie dem Lieferkettensorgfaltsgesetz ausgesetzt sind – während Temu und Co. relativ schwer zu kontrollieren bleiben.

Ich glaube, wir täten gut daran, zwar an ethischen Grundformeln festzuhalten, aber gleichzeitig auch Bürokratie abzubauen. Auch in der Politik wird das inzwischen ja stellenweise so gesehen. Wenn es dann um das Thema Preis geht, sind Nachhaltigkeit und Moral Kaufaspekte, die bei vielen Konsumenten sehr weit in den Hintergrund rücken. Und in der aktuellen Situation, in der die Mittelschicht in Deutschland immer weniger Realeinkommen zur Verfügung hat, ist das Thema Preis eines, das in den Vordergrund rückt. Bestimmte ethische Fragestellungen rücken da bei der Kaufentscheidung gegebenenfalls in den Hintergrund.