E-Commerce Diese Onlinehandelsbranchen wachsen am stärksten

Hotels buchen, Tickets runterladen, Katzenstreu zusenden lassen - so gut wie kein Gegenstand oder Dienstleistung lässt sich nicht online bestellen. Entsprechend steigt der Umsatz unaufhörlich. Um 11,1 Prozent ist der Umsatz im interaktiven Handel in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zu 2017 gestiegen - und das, obwohl es oft die vor allem günstigeren Preise sind, die Kunden zum Kauf via Internet bewegt.