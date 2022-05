E-Commerce: HDE senkt wegen Krieg Wachstumsprognose für Online-Handel

Der Handelsverband Deutschland (HDE) kappt seine Prognose für den E-Commerce. „Nach zwei Rekordjahren in 2020 und 2021 stößt das Umsatzwachstum im Online-Handel in diesem Jahr mit Blick auf die schlechte Konsumstimmung wegen des russischen Krieges in der Ukraine wohl an seine Grenzen“, erklärte der HDE. Die Erlöse wachsen demnach zwar weiter, aber nicht mehr so stark wie zuletzt.