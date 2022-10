E-Commerce: Online-Babybedarfshändler Windeln.de meldet Insolvenz an

Als das junge Unternehmen 2015 an die Börse gebracht wurde, war es noch mit einer halben Milliarde Euro bewertet worden. 100 Millionen Euro kamen damals herein. Doch die zu 18,50 Euro ausgegebenen Aktien stürzten schnell ab, am Freitag kosteten sie noch 74 Cent. Der Börsenwert lag noch bei drei Millionen Euro.