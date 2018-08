E-Commerce: Preise im Online-Handel schwanken oft extrem

ARCHIV -Päckchen und Pakete werden am 26.11.2013 in der Halle der neuen Zustellbasis des Postzustellers Deutsche Post DHL in Norderstedt (Schleswig-Holstein) sortiert. Bei Einkäufen im Internet sollten Verbraucher künftig noch etwas genauer hinschauen - zumindest wenn der Warenwert mehr als 40 Euro beträgt. Dann ab dem kommenden Freitag können Online-Händler ihren Kunden auch bei teuereren Produkten beim Umtausch Rücksendekosten in Rechnung stellen. Foto: Bodo Marks/dpa (zu dpa «Neue Regeln für Retouren im Online-Handel» vom 06.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: dpa