E-Commerce: Rabatte statt Kaufrausch – Inflation belastet Online-Shopping

Die hohe Inflation in Deutschland macht Online-Shopper zurückhaltender. 69 Prozent gaben in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom an, jetzt sorgfältiger zu überlegen, was sie eigentlich brauchen. 64 Prozent achteten vermehrt auf Sonderaktionen und Rabatte. 46 Prozent kaufen demnach generell weniger ein, 40 Prozent nutzen das Internet für bessere Preisvergleiche. Neun Prozent haben Ratenzahlungen vereinbart.