E-Commerce Retouren kosten Onlinehändler bis zu zehn Euro – pro Artikel

Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens GfK waren die Deutschen in diesem Jahr online nicht so kauffreudig wie 2022. Demnach haben sie nominal – also nicht preisbereinigt – 17 Prozent weniger Geld ausgegeben als im Vorjahr. „Nachdem die Deutschen während der Pandemie gezwungenermaßen vieles online kaufen mussten, zieht es sie nun wieder vermehrt in die Geschäfte vor Ort“, sagt GfK- Einzelhandelsexperte Filip Vojtech.



