E-Commerce: US-Lebensmittellieferdienst Instacart will an die Börse

Der Lebensmittellieferdienst aus den USA strebt an die Börse. Das gab Instacart in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht bekannt, allerdings ohne Angaben zum Zeitpunkt des geplanten Aktienmarktdebüts zu machen oder der angepeilten Bewertung. Ein Firmensprecher wollte sich dazu ebenfalls nicht äußern.