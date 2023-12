E-Commerce Was Shein und Temu der deutschen Konkurrenz voraushaben

Diese Frage, das ist eindeutig, kann nur rhetorisch sein. Wo so viel Erfolg ist, muss es zwangsläufig auch Lehren geben. Die App Temu etwa steht in den deutschen App Stores nicht zufällig seit ihrem Marktstart ununterbrochen auf Platz eins in der Kategorie Shopping. Bis zu 200.000 Päckchen täglich verschickt das Unternehmen inzwischen Branchenschätzungen zufolge nach Deutschland. Das Wachstum der chinesischen Billigplattformen sei „enorm“, sagte Dorothée Fritsch, Handelsexpertin des Beratungsunternehmens FTI-Andersch, kürzlich der WirtschaftsWoche. Und die Basis dafür seien eben nicht allein günstige Preise und penetrante Social-Media-Werbung – sondern auch „ausgefeilte Algorithmen, die das Verhalten der Nutzer erfassen und lenken“.