E-Zigaretten So lösen sich 12,8 Milliarden Dollar in Rauch auf

Man wollte in der Stadtverwaltung die Untersuchungen der FDA abwarten. „Looks like Tech, works like poison“ (Sieht aus wie Tech, wirkt wie Gift) ließ die kalifornische Gesundheitsbehörde vorsorglich in San Francisco plakatieren. Und konfrontierte damit direkt auch die über zweitausend Juul-Mitarbeiter, die in der Stadt arbeiteten. Auch die Internationalisierung schlingerte. In Deutschland, wo Juul Marktführer werden wollte, zog man sich Ende 2020 zurück. Hier gerät die Szene für E-Zigaretten zur Zeit in Panik, da in diesem Jahr erstmals eine höhere Steuer für E-Zigaretten eingeführt wurde.



