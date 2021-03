Ebay Classifieds: Ebay und Adevinta wollen Deal mit Spartenverkäufen retten

Aktivistische Anteilseigner von Ebay fordern seit Langem den Verkauf von Unternehmensanteilen, die ihrer Ansicht nach nicht zum Kerngeschäft gehören. Im vergangenen Jahr hatten Ebay und Adevinta Pläne geschmiedet, nach denen Adevinta für den Kauf der Einheit „Ebay Classifieds“, zu der auch Ebay Kleinanzeigen gehört, nur 2,5 Milliarden Dollar in bar zahlen und den Rest des Kaufpreises in Form von Aktien an Ebay begleichen soll.