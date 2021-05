eCommerce: Online-Möbelhändler Made.com will in London an die Börse

Auch Bestandsinvestoren würden Teile ihrer Beteiligungen auf den Markt werfen. Made.com wurde 2010 gegründet und agiert in acht europäischen Ländern – darunter auch Deutschland. In der Coronakrise mit geschlossenen Möbelläden sind die Erlöse ähnlich wie bei Home24 und Westwing in die Höhe geschossen. Bis Ende 2025 will Made.com jährlich mehr als 1,2 Milliarden Pfund umsetzen.