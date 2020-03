Edding Warum der Filzstiftproduzent jetzt Tattoostudios betreibt

Wenn Per Ledermann über Zukunft redet, dann spielt in den Vorträgen des Unternehmers der Gepard eine wichtige Rolle. Das Raubtier, sagte der Chef des Stifte-Herstellers Edding auf dem Weltmarkführer-Gipfel der WirtschaftsWoche in Schwäbisch-Hall, sei „perfekt“ auf seine Umwelt, etwa in der Savanne, eingestellt. Das schnellste Landtier der Welt, das auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann, sei daher das beste „Beispiel für Nischenoptimierung“, so Ledermann, „ein Marktführer“. Geparden seien in ihrer Welt die angepasste Nummer eins – „solange es keine Zäune gibt“.