Edeka gegen Eckes-Granini „Das ist schon ein kleiner Wirtschaftskrimi“

Was genau ist designrechtlich denn noch erlaubt und was ist verboten? Gibt es so etwas wie eine Faustregel, ab wann ein Produkt einem anderen zu sehr ähnelt?

Eine allgemeingültige Regel gibt es da nicht. Als kleinen ersten Schritt rate ich meinen Mandanten, als Vorabprüfung ihr Produkt einmal ihrer Großmutter vorzulegen. Wenn die schon sagt, es ist ähnlich, dann ist es vermutlich ähnlich. Das ist natürlich nicht ganz so ernst gemeint, hat aber einen wahren Kern: Oft sagt das erste Bauchgefühl schon recht gut, ob die Gefahr einer Designähnlichkeit besteht. Es ist letztlich auch ein subjektiver Eindruck, der entscheidend ist.