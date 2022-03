Edeka „Längst nicht mehr cool, sondern eher etwas peinlich“

Wiebke Ankersen von der deutsch-schwedischen Allbright Stiftung, die sich für mehr Diversität in den Unternehmensspitzen einsetzt, reicht das nicht. Sie sagt: „Eine so durchgehend männliche Führungsstruktur ist bei einem Unternehmen dieser Größenordnung inzwischen selten, selbst in Deutschland, das beim Frauenanteil in Führungspositionen international hinterherhinkt“. Im Übrigen stehe eine Führungsmannschaft, die so ausschließlich aus Männern besteht, „für den Geist von gestern oder vorgestern, das ist schon längst nicht mehr cool, sondern eher etwas peinlich“, findet Ankersen. Und es werfe Fragen nach der generellen Veränderungsfähigkeit des Unternehmens auf: „Wenn es so gründlich misslingt, für Chancengleichheit und Vielfalt zu sorgen – wie gut ist diese Führung darin, in anderen Bereichen die Zeichen der Zeit zu erkennen und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen?“