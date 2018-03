Edeka, Rewe und Co.: Die Edel-Supermärkte kommen

DüsseldorfEdeka, Rewe und Co. rüsten auf: In immer mehr Städten öffnen Edel-Supermärkte, die mit spektakulären Ladenkonzepten die „normalen“ Läden weit in den Schatten stellen. Die spektakulärsten der neuen Edelläden locken mit Cafés und Restaurants zum Verweilen. Wer will kann dort zusehen, wie vor seien Augen Brot gebacken oder Fisch geräuchert wird.