Edelschokolade: Lindt & Sprüngli steigert Gewinn und kauft Aktien zurück

Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 930 Franken pro Namenaktie erhalten. Bis Juli 2019 will das Unternehmen zudem Aktien und Partizipationsscheine in Höhe von 500 Millionen Franken zurückkaufen. Den Umsatz hatte der Konzern aus Kilchberg am Zürichsee bereits Mitte Januar mit 4,09 Milliarden Franken um 4,8 Prozent höher angegeben. Im laufenden Jahr sollen die Verkäufe organisch um rund fünf Prozent wachsen.