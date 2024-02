Eine Million Likes Skandal nach dem Skandal? Adidas-Chef posiert mit Kanye West für Foto

Was noch auffällt: Die Bildunterschrift „Make Adidas great again“ erinnert an den einstigen Wahl-Slogan von Donald Trump. Kanye West ist bekennender Trump-Anhänger, wollte sich sogar selbst zum US-Präsidenten wählen lassen. Auch der Politiker steht regelmäßig wegen antisemitischer, rassistischer und sexistischer Äußerungen in der Kritik. Für Adidas keine gute Konnotation.



