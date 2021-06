Einigung mit Haribo Goldbär bei Lidl gesichtet

Zwischen Kaufland und Iglo waren die Meinungsverschiedenheiten derart eskaliert, dass Iglo die Belieferung von Kaufland einstellte. „Iglo und Kaufland konnten sich bis jetzt nicht über die strategische Ausrichtung und Ausgestaltung der weiteren Zusammenarbeit einigen“, hieß es von Iglo-Seite. Eine Kaufland-Sprecherin sagte hingegen, Iglo habe eigenständig und ohne Angaben von Gründen die Belieferung an Kaufland eingestellt. Wenige Monate später kam es dann doch zu einer Einigung. „Wir verstehen uns heute wieder prima. Es war eine sehr gute Diskussion, die wir hatten,“ sagte Iglo-Chefin Antje Schubert im Herbst 2018. Ganz ähnlich klingt es nun auch bei Haribo.



