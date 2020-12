Einkaufen im Lockdown „Die Pandemie hat für einen wahren Bio-Boom gesorgt“

Für die Kaufentscheidung seien solche Bio-Siegel wichtig, sagt Ev Bangemann, Leiterin des Bereichs Konsumgüter und Handel bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Das belege eine aktuelle Umfrage unter Verbrauchen. „Auch wenn Kunden nicht ausschließlich auf Bio-Siegel achten, gibt es Produktgruppen, bei denen Bio-Qualität eine größere Rolle spielt“, so Bangemann. Dazu gehörten etwa Fleisch, Fisch und weitere Produkte tierischen Ursprungs. 21 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie „bereit sind, für nachhaltigere Produkte mehr auszugeben“, so Bangemann. Für Produzenten wie Händler gewinnt der Bio-Markt als Wachstumstreiber in Corona-Zeiten damit zusätzlich an Bedeutung.