Einkaufs-Lust: Einzelhandel wächst im August – „Preisschub ist Gefahr für Konsumlaune“

„Nach der Öffnungs-Euphorie scheint der Übergang in den Normalmodus erfolgt zu sein“, kommentierte der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, Alexander Krüger, die Entwicklung. Aufgrund des hohen Umsatzniveaus sei das unproblematisch, zumal die Arbeitslosigkeit beständig sinke. „Der anhaltende Energiepreisschub ist eine Gefahr für die aktuell gute Konsumlaune“, sagte der Experte zugleich. Die Inflationsrate liegt aktuell mit 4,1 Prozent so hoch wie seit 1993 nicht mehr, was an der Kaufkraft der Verbraucher nagt.