Edeka und Nestlé einigen sich: Boykott beendet

Der Einkaufsclub steht für 140 Milliarden Euro Bruttoumsatz im Jahr, neben Edeka gehören ihm europäische Handelsketten wie Intermarché, Coop Schweiz und Colruyt an. Nestlé, so die Forderung von Agecore, sollte auf breiter Front die Einkaufspreise senken. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, verbannten Edeka & Co. zeitweise rund 200 Nestlé-Produkte von ihren Bestelllisten und sorgten so teils für deutliche Lücken in den Supermarktregalen.