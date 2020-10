Einrichtungshaus: Ikea startet Rückkauf von gebrauchten Möbeln

Wer seine Billy-Regale, „Lack“-Tische oder sein Klippan-Sofa leid ist, kann die Möbel im kommenden Monat an Ikea zurück geben. Der weltweit größte Möbelkonzern kündigte am Dienstag an, gut erhaltene Ikea-Möbel in der Zeit zwischen dem 24. November und 3. Dezember zurückzukaufen.