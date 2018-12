Einrichtungskette Habitat Deutschland meldet Insolvenz an

Habitat hat eine bewegte Geschichte. 1964 wurde die Kette in England von dem Designer Terence Conran gegründet. 1992 kaufte Ikea-Gründer Ingvar Kamprad das Unternehmen, um die Gruppe um eine hochwertigere Kette zu ergänzen. Doch Habitat schrieb Verluste und wurde 2009 vom Finanzinvestor Hilco übernommen, der die kontinentaleuropäischen Filialen später an den französischen Großhändler Cafom verkaufte. Unternehmensintern wird der Eigentümer, dessen Fokus auf dem französischen Geschäft liegt, für die Lage in Deutschland mitverantwortlich gemacht. Hinzu kamen hohe Mietkosten für die Innenstadtfilialen sowie Verschiebungen im Kundenverhalten, auf die das Unternehmen zu spät reagiert hat.