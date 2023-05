Einschnitte bei P&C Düsseldorf Peek & Cloppenburg streicht 350 Stellen

„Jetzt ist die Geschäftsführung näher am Maschinenraum und damit näher am Kunden“, begründet Geschäftsführer Thomas Freude diese Maßnahme im Interview mit dem „Handelsblatt“. „Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, er ist im Zuge unserer Restrukturierung aber leider zwingend notwendig“, hieß es auch in einer Pressemitteilung des Unternehmens.