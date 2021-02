Einstieg in den E-Food-Markt Aldi wagt sich an den Handel mit Lebensmitteln im Internet

Im Ausland ist auch Aldi schon weiter. Vor allem die Landesgesellschaften in Großbritannien, den USA und Australien gelten als interne E-Commerce-Treiber. In Großbritannien weitete der Discounter beispielweise vor Weihnachten seinen Click-and-Collect-Einkaufsservice aus. In mehr als 200 der 900 britischen Geschäfte wird der Service inzwischen angeboten. In den USA arbeitet Aldi mit dem Online-Shopping-Dienst Instacart zusammen. Mithilfe von Instacart können Kunden über die Aldi-Webseite ihren Einkauf bestellen. Mitarbeiter des Shopping-Dienstes kaufen für sie in den Läden ein und bringen die Ware an die Haustür.



