Einwegplastik im Getränkehandel „Dieses System ergibt absolut keinen Sinn“

Hans-Peter Kastner hat „die Schnauze voll von Plastik“: In einem offenen Brief rief er Mitte des Jahres dazu auf, mit Mehrwegalternativen im Getränkehandel den Umweltschutz voranzutreiben. Statt des von ihm erwarteten Shitstorms erhielt er eine Flut positiver Rückmeldungen. Daraufhin nahm der Chef des Stuttgarter Familienbetriebs in Einwegverpackungen abgefüllte Getränke einfach aus dem Sortiment und riskierte damit seine Existenz. Seit dem kompletten Einweg-Boykott sind nun mehr als zwei Monate vergangen und der Getränkehändler zieht Bilanz.