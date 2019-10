Einwegplastik im Getränkehandel „Dieses System ergibt absolut keinen Sinn“

Seitdem Sie den offenen Brief verbreitet haben, referieren Sie häufig auf Getränkekongressen zum Thema Nachhaltigkeit. Wie ist die Akzeptanz in der Branche für Mehrweglösungen?

Der Fachhandel hat eigentlich gar kein Problem mit einer verbindlichen Mehrwegquote. Auch die Hersteller haben wenig daran auszusetzen. Allerdings besteht aus Sicht der Discounter kein Interesse an so einer Lösung. Während der Fachhandel regionaler aufgestellt ist, vertreiben sie bundesweit Eigenmarken. Da ist es wirtschaftlicher, sich das Handling, die Sortierung und Aufbewahrungskosten von Leergut zu sparen. Man merkt auch, wie stark der Einfluss der großen Ketten ist, da in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern viel zu zaghaft mit dem Thema umgegangen wird.