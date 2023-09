Einzelhandel: Aldi macht bei Expansion in Großbritannien mehr Tempo

Am Donnerstag eröffnete der Discounter im südenglischen Woking seine tausendste Filiale. Aldi UK teilte zudem mit, im Rahmen des zweijährigen Investitionsplans in Höhe von 1,3 Milliarden Pfund (1,5 Milliarden Euro) noch in diesem Jahr 20 neue Filialen zu eröffnen.