Einzelhandel: Aldi will in China aus den Fehlern der Konkurrenz lernen

Auch in den ersten stationären Märkten setzt Aldi nun auf den Online-Trend. Kunden können dort auch mit einem Miniprogramm in der in China stark verbreiteten Allzweck-App WeChat im Laden bestellen und bekommen im Umkreis von drei Kilometern sofort geliefert. Mittelfristig sollen in China nach unbestätigten Berichten zehn Filialen aufgebaut werden - langfristig sogar 50 bis 100.