Einzelhandel: Aus für Real – Letzte Supermärkte schließen 2024

Die angeschlagene Supermarktkette Real trennt sich von einer Reihe von Filialen und will die letzten Märkte bis zum 31. März 2024 schließen. 14 Märkte gingen an den Konkurrenten Rewe, drei Filialen an Kaufland und ein Markt an Edeka, teilte Real am Montag mit. Zum Teil müsse das Bundeskartellamt den Plänen aber noch zustimmen.