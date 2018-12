 Einzelhandel: Black Friday schiebt Umsätze bei britischen Händlern an

Drei Monate vor dem geplanten EU-Ausstieg des Landes sollte aber nicht zu viel in die jüngsten Zahlen hineingelesen werden, warnten Volkswirte. In den Vereinigten Staaten gilt der Black Friday – der Brückentag nach dem Thanksgiving-Feiertag – seit langem als umsatzträchtigster Tag des Jahres und Start ins Weihnachtsgeschäft. Aber auch in Großbritannien locken viele Geschäfte dann mit Sonderangeboten.