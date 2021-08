Einzelhandel: Britische Supermarktkette Morrisons stimmt Übernahmeangebot zu

Damit habe die Supermarktkette einen Unternehmenswert von 9,7 Milliarden Pfund, unter Einbeziehung der Schulden. Der Vorstand beabsichtige, das Angebot einstimmig zu empfehlen, so das Unternehmen. Die Morrisons-Aktie schloss am Donnerstag bei 279,2 Pence, was darauf hindeutet, dass die Anleger ein höheres Angebot erwartet hatten.