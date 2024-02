Einzelhandel: Carrefour verzeichnet Gewinnsprung – Aktienrückkauf angekündigt

Beim französischen Einzelhandelsriesen Carrefour stehen die Zeichen nach einem Gewinnsprung in seinem hart umkämpften Heimatmarkt auf Zuversicht. „Die Gruppe dürfte 2024 dank der sich erholenden Kaufkraft eine günstigere Marktumgebung in Europa vorfinden“, sagte Finanzchef Matthieu Malige am Dienstag.