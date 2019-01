 Einzelhandel: Das Comeback von Marks & Spencer ist ausgebremst

LondonDie britische Warenhauskette Marks & Spencer bekommt bei ihrem geplanten Comeback nicht die Kurve. Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft sanken die Umsätze mit Kleidung und Einrichtungsgegenständen überraschend deutlich, wie das Traditionsunternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang belief sich demnach in den 13 Wochen vor Jahresende in den bestehenden Geschäften auf 2,4 Prozent.