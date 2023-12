Einzelhandel Das ist der dümmste Streik des Jahres

Allein mit Blick auf den aktuellen Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt sich: Das Weihnachtsgeschäft ist nicht mehr das, was es mal war. So beurteilten die befragten Unternehmen ihre aktuelle Lage im Dezember und ihre Erwartungen an das kommende Halbjahr schlechter als noch im November. Der Index sank von minus 8,8 auf minus 12,1 Punkte.