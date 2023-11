Einzelhandel Die Hoffnung auf ein Weihnachtswunder schwindet

Ob sich die Stimmung noch aufhellt, dürfte sich in den nächsten Wochen zeigen, wenn Händler mit Verkaufsevents wie der Cyberweek und dem Black Friday den Start in die Weihnachtssaison zelebrieren. Gut möglich, dass die schlechten Zahlen der vergangenen Wochen teils auch damit zu tun haben, dass sich Verbraucher angesichts der zu erwartenden Sonderangebote zurückgehalten haben. Denn: „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten steigt die Preissensibilität“, erklärt Otto-Manager Opelt. Deshalb seien Events wie der Black Friday in diesem Weihnachtsgeschäft besonders wichtig. „Mehr denn je rechne ich dieses Jahr mit einer Angebotsflut im Onlinehandel“, kommentiert Opelt.