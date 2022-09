Einzelhandel Die Revolution im Handel beginnt im Kleinen: mit Geistershops in Kioskgröße

Die Handelsrevolution im oberfränkischen Pettstadt begann mit Hindernissen: In der 2000 Einwohner zählenden Gemeinde wollte der Rewe-Kaufmann Josef Sier vor ein paar Wochen einen vollautomatisierten Minisupermarkt eröffnen und 700 Artikel vom Apfel bis zur Zahnbürste verkaufen – ganz ohne Personal. Der Einkauf muss von den Kunden an einer Self-Check-out-Kasse selbstständig gescannt und per EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Die Öffnungszeiten: „24/7“. Also 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche – so war es jedenfalls geplant.