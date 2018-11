Einzelhandel Einzelhändler erleben höchstes Umsatzplus seit Jahren

Vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts haben die deutschen Einzelhändler das größte Umsatzplus seit rund eineinhalb Jahren erzielt. Ihre Erlöse stiegen im Oktober preisbereinigt (real) um 5,0 Prozent zum Vorjahr und damit so stark wie seit Mai 2017 nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem etwa halb so kräftigen Zuwachs gerechnet. Allerdings gab es auch zwei Verkaufstage mehr als im Oktober 2017. Die Branche profitiert von der Rekordbeschäftigung, höheren Löhnen und niedrigen Zinsen. Der Handelsverband HDE peilt für das Weihnachtsgeschäft auch dank boomender Online-Geschäfte erstmals Erlöse über 100 Milliarden Euro an.