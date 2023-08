Einzelhandel: Erster Streik in japanischem Kaufhaus seit Jahrzehnten

Erstmals seit 61 Jahren haben am Donnerstag in Japan Mitarbeiter eines großen Kaufhauses gestreikt. Rund 900 Beschäftigte des Flagship-Stores Seibu und Gewerkschafter protestierten in Tokio im belebten Stadtteil Ikebukuro gegen den Verkauf der Kaufhaussparte Sogo & Seibu durch Seven & i an den US-Finanzinvestor Fortress.