Einzelhandel Günstiger als die Briten: Aldi und Lidl auf Vormarsch im Königreich

Dabei setzt er - wie Konkurrent Aldi - auf die Verbundenheit zum Markt. In englischen Filialen sind in Gängen und auf Produkten britische Flaggen zu sehen. Deutsche Qualität aus Großbritannien, soll das bedeuten. „Als günstigster Supermarkt in Großbritannien wird Aldi immer die niedrigsten Preise für Lebensmittel verlangen - egal was passiert - und unsere britischen Landwirte und Produzenten unterstützen“, verspricht auch Giles Hurley, Chef von Aldi UK.