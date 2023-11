Einzelhandel: Handelsverband setzt nach Spitzengespräch auf Einigung im Tarifstreit

In den seit Monaten festgefahrenen Tarifverhandlungen hatte der Handelsverband HDE das Spitzengespräch gefordert. Die Gespräche in den Tarifbezirken hätten keine Einigung gebracht, Verdi habe keine Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt. Verdi pocht aber auf Verhandlungen und Tarif-Lösungen in den einzelnen Tarifbezirken des Einzelhandels.