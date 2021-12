Einzelhandel „Herbe Enttäuschung“: Handel unzufrieden mit Weihnachtsgeschäft

„Das deutliche Minus bei Umsätzen und Frequenzen hat sich durch die gesamte Adventszeit gezogen und die angespannte Situation im Handel Woche für Woche verschärft“, sagte Genth. Nur 15 Prozent der Befragten aus dem Non-Food-Handel hätten positive Erwartungen an die Zeit bis zum Jahresende. „Es geht um weit mehr als ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft“, sagte Genth. „Es geht um Existenzen.“ Bei weiter geltenden Zugangsbeschränkungen für Geschäfte sehe etwa die Hälfte der befragten Non-Food-Händler ihre Existenz in Gefahr. Genth verwies auf das Urteil des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts, dass 2G im Handel unverhältnismäßig sei und keinen wirksamen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leiste. „An diesen Regelungen in anderen Bundesländern festzuhalten, ist inakzeptabel“, forderte der HDE-Experte. „Es braucht eine bundesweit einheitliche und verhältnismäßige Lösung.“